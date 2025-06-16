"Модница": Zivert попозировала в необычном мини-платье и шляпке

34-летняя российская певица Юлия Зиверт, известная на сцене как Zivert, появилась в необычном мини-наряде и вызвала интерес у своих подписчиков, передает NUR.KZ.

Новые фото Zivert разместила в своем Instagram-аккаунте. На певице было темное мини-платье необычной формы, шляпка, прозрачные длинные гольфы и черные босоножки. Свой креативный образ она дополнила маленькой черной сумочкой и серьгами.

Наряд подчеркнул ее длинные и стройные ноги, а шляпка придала образу элегантности. Фанаты выразили свое восхищение в комментариях под фото.

"Красотуля", "Вот это стиль!", "Модница-сковородница. Очень стильно", "Огнище", "Самая прекрасная", "Шикарное платье, ты выглядишь превосходно", "Я ничего не понимаю в моде, но платье забавное. Чего только не придумают люди абсурдного", - отреагировали в Сети.