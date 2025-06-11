"Леди-босс": одна из самых ярких актрис Болливуда появилась в оригинальном наряде

51-летняя индийская кинозвезда Малаика Арора появилась на светском мероприятии в экстравагантном наряде с вырезами по бокам и ошеломила поклонников, передает NUR.KZ.

Новые фото Малаика разместила в своем блоге в Instagram. Белый оригинальный наряд с боковыми вырезами, драпированный черным бантом, длинные кожаные перчатки, аккуратно уложенные в пучок волосы, макияж с акцентом на губы и массивные кольца поверх черных перчаток - образ Малаики получился очень выразительным.

Отметим, что кинодива славится смелостью в выборе нарядов и является обладательницей отличной фигуры. В Instagram у Ароры 19 млн подписчиков.

Известно, что у нее есть взрослый сын и молодой бойфренд. Ее бывший муж - актер Арбааз Кхан, родной брат мегазвезды Болливуда Салмана Кхана.

"Потрясающе", "Как будто ей 20 лет", "Леди-босс", "Выглядит сказочно", "О, мой Бог", "Держитесь, девочки, какой образ!", "Сексуальная богиня", "Королева Малаика", - написали в Сети.