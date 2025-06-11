"Леди-босс": одна из самых ярких актрис Болливуда появилась в оригинальном наряде
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51-летняя индийская кинозвезда Малаика Арора появилась на светском мероприятии в экстравагантном наряде с вырезами по бокам и ошеломила поклонников, передает NUR.KZ.
Новые фото Малаика разместила в своем блоге в Instagram. Белый оригинальный наряд с боковыми вырезами, драпированный черным бантом, длинные кожаные перчатки, аккуратно уложенные в пучок волосы, макияж с акцентом на губы и массивные кольца поверх черных перчаток - образ Малаики получился очень выразительным.
Отметим, что кинодива славится смелостью в выборе нарядов и является обладательницей отличной фигуры. В Instagram у Ароры 19 млн подписчиков.
Известно, что у нее есть взрослый сын и молодой бойфренд. Ее бывший муж - актер Арбааз Кхан, родной брат мегазвезды Болливуда Салмана Кхана.
"Потрясающе", "Как будто ей 20 лет", "Леди-босс", "Выглядит сказочно", "О, мой Бог", "Держитесь, девочки, какой образ!", "Сексуальная богиня", "Королева Малаика", - написали в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2254284-ledi-boss-odna-iz-samyh-yarkih-aktris-bollivuda-poyavilas-v-originalnom-naryade/