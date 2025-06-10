Побывавшая в космосе Юлия Пересильд очаровала летней фотосессией
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Российская актриса Юлия Пересильд, которая пробыла в космосе 12 дней, очаровала фанатов летней фотосессией. Они не поскупились на комплименты в ее адрес, передает NUR.KZ.
Снимки появились на страничке Юлии Пересильд в Instagram. На них актриса запечатлелась в белом платье-крестьянке на лоне природы.
"Летняя гроза… дышать, хочется дышать, несмотря ни на что хочется дышать любовью", - отметила она.
Теплые фото покорили ее фанатов и подарили им летнее солнечное настроение.
"Это очень красиво, музыка и картинка совпадают на 200% и проникают прямо в душу. Великолепно просто", "Юль, какая же ты красивая", "Я очарована этими фотографиями! Они такие атмосферные", "Летняя, воздушная такая, с веночком и в одуванчиках. Чудесно и красиво. Летний волшебный калейдоскоп", - пишут ей подписчики.
Напомним, побывавшая в космосе Юлия Пересильд рассказала о своем состоянии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2253849-pobyvavshaya-v-kosmose-yuliya-peresild-ocharovala-letney-fotosessiey/