Побывавшая в космосе Юлия Пересильд очаровала летней фотосессией

Российская актриса Юлия Пересильд, которая пробыла в космосе 12 дней, очаровала фанатов летней фотосессией. Они не поскупились на комплименты в ее адрес, передает NUR.KZ.

Снимки появились на страничке Юлии Пересильд в Instagram. На них актриса запечатлелась в белом платье-крестьянке на лоне природы.

"Летняя гроза… дышать, хочется дышать, несмотря ни на что хочется дышать любовью", - отметила она.

Теплые фото покорили ее фанатов и подарили им летнее солнечное настроение.

"Это очень красиво, музыка и картинка совпадают на 200% и проникают прямо в душу. Великолепно просто", "Юль, какая же ты красивая", "Я очарована этими фотографиями! Они такие атмосферные", "Летняя, воздушная такая, с веночком и в одуванчиках. Чудесно и красиво. Летний волшебный калейдоскоп", - пишут ей подписчики.

Напомним, побывавшая в космосе Юлия Пересильд рассказала о своем состоянии.