Готовящийся стать отцом в пятый раз Кайрат Нуртас станцевал с дочерью под трек Шакиры

Популярный казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас исполнил зажигательный танец с дочерью Алау под трек Шакиры Waka Waka и вызвал обсуждение в соцсети, передает NUR.KZ.

Немногим ранее Кайрат Нуртас с дочерью зажег Казнет энергичным танцем. Отец и дочь решили не останавливаться на этом и вновь порадовали читательскую аудиторию в Instagram, продемонстрировав хореографические способности и прекрасные отношения.

Фанаты Кайрата тут же отреагировали на видео. Нашлись и критики, но восхищенных отзывов было гораздо больше. Отметим, что у Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой четверо детей, Алау - их вторая дочь.

"Где вы, "уятмены", которые непременно скажут, что отец с дочерью так не должны танцевать?!", "Быть на одном вайбе с детьми - тоже искусство", "Кайрат и сам хороший танцор, дочь его превзошла", "Классно быть молодым папой", "Это ведь круто, что папа поддерживает и танцует вместе со своей дочерью", "Тот случай, когда доча и папа на одной волне! Люблю такие дуэты", - пишут в Сети.

Недавно жена Кайрата Нуртаса появилась с округлившимся животом и вызвала ажиотаж в Сети. Жулдыз Абдукаримова рассказала, что это ее седьмая беременность.