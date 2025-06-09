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Готовящийся стать отцом в пятый раз Кайрат Нуртас станцевал с дочерью под трек Шакиры

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Кайрат Нуртас
Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/kair_n

Популярный казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас исполнил зажигательный танец с дочерью Алау под трек Шакиры Waka Waka и вызвал обсуждение в соцсети, передает NUR.KZ.

Немногим ранее Кайрат Нуртас с дочерью зажег Казнет энергичным танцем. Отец и дочь решили не останавливаться на этом и вновь порадовали читательскую аудиторию в Instagram, продемонстрировав хореографические способности и прекрасные отношения.

Фанаты Кайрата тут же отреагировали на видео. Нашлись и критики, но восхищенных отзывов было гораздо больше. Отметим, что у Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой четверо детей, Алау - их вторая дочь.

"Где вы, "уятмены", которые непременно скажут, что отец с дочерью так не должны танцевать?!", "Быть на одном вайбе с детьми - тоже искусство", "Кайрат и сам хороший танцор, дочь его превзошла", "Классно быть молодым папой", "Это ведь круто, что папа поддерживает и танцует вместе со своей дочерью", "Тот случай, когда доча и папа на одной волне! Люблю такие дуэты", - пишут в Сети.

Недавно жена Кайрата Нуртаса появилась с округлившимся животом и вызвала ажиотаж в Сети. Жулдыз Абдукаримова рассказала, что это ее седьмая беременность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2253552-gotovyashchiysya-stat-otcom-v-pyatyy-raz-kayrat-nurtas-stanceval-s-docheryu-pod-trek-shakiry/