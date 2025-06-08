Телеведущая с самыми идеальными ягодицами в мире показала фигуру в обтягивающем платье

Известная телеведущая Майя Джама, которую называют обладательницей самых идеальных ягодиц в мире, опубликовала фотографии в обтягивающем платье с открытой спиной, передает NUR.KZ.

Телеведущая Майя Джама опубликовала новый пост на своей странице в Instagram. На снимках звезда запечатлена в обтягивающем длинном платье с открытой спиной.

Телеведущая отметила, что выбрала платье для бранча, который она организовала сама.

Подписчики тепло восприняли новую публикацию.

"Такая красивая", "Самая красивая из всех, без исключения", "Абсолютная икона стиля", "Ты выглядишь великолепно", - осыпали телеведущую комплиментами поклонники.

А на данный момент на аккаунт Майи в Instagram подписаны более 3, 2 млн человек.

По информации на сайте IMDb, Майя Джама родилась 14 августа 1994 года в Англии, в городе Бристоль. Ее карьера началась в 2012 году.

Популярность ей принесла работа над развлекательным игровым шоу на одном из телеканалов. Вскоре Джама начала снимать свои документальные фильмы.

Майя постоянно попадает в престижные списки влиятельных лиц, а также ведет популярные шоу.

По данным издания "Чемпионат", в июне 2024 года известные пластические хирурги опубликовали рейтинг обладательниц "самых идеальных ягодиц". Во время исследования хирурги сравнивали фигуры знаменитостей путем деления параметров их талий на параметры бёдер. Наиболее идеальными были названы формы Майи Джамы.