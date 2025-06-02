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Эзотерика

"Статуэтка": AYREE удивила фанатов эффектным образом

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AYREE
AYREE. Фото: instagram.com/ayreeofficial

Казахстанская исполнительница AYREE разместила новую фотографию в соцсети. Привлекательный образ певицы в изысканном платье привел в восторг ее преданных фанатов, передает NUR.KZ.

На фото, которые AYREE разместила в карусели Instagram, певицу можно увидеть в темно-синем платье в пол, которое подчеркнуло ее фигуру и сделало акцент на зоне декольте.

Челка и длинные распущенные волосы добавили образу привлекательности и изюминки. Певица стоит на квадратном пьедестале, а под ним - вода. Эффектная фотосессия пришлась по душе пользователям соцсети.

"Сегодня вечером на мне черное платье. Танцую в темноте при бледном лунном свете", - отметила она.

"Статуэтка, "Какая красивая", "Это вокалистка, которая покорит мир", "Супер", "Мама!" - пишут ей комментаторы.

Напомним, в конце прошлого года AYREE и ее избранник совершили обряд "неке".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2251464-statuetka-ayree-udivila-fanatov-effektnym-obrazom/