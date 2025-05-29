"На одной волне": Кайрат Нуртас с дочерью зажег Казнет энергичным танцем (видео)

Казахстанский певец Кайрат Нуртас удивил пользователей Instagram - он исполнил зажигательный танец вместе со средней дочерью Алау. Видео появилось на страничке девочки, передает NUR.KZ.

Фанаты Кайрата Нуртаса знают о том, что Алау занимается танцами. Девочка решила снять видео со звездным отцом.

"Мой папа", - подписала Алау видео.

Пользователи соцсети отметили, что танец получился очень позитивным. И посоветовали Кайрату брать уроки хореографии у талантливой дочери.

"Такой молодой папа", "Как же прекрасно видеть эту картину. Как хорошо среди своих родненьких, самых дорогих. Это счастье иметь такую красивую семью", "Невероятно красиво получилось", "Ну вы бомбанули, это зажигательно!", "Нелегко быть дочерью знаменитости", "Пора брать уроки танца у Алауки", "Мамочку сюда обязательно!", "Когда с папой на одной волне", "Неожиданно", - отреагировали в Сети.

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