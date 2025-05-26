"Путешествие в страну грез": индийскую танцовщицу вдохновила природа Мангистау

Индийская танцовщица Нивета Шри побывала в Мангистауской области и исполнила танец на солончаке Тузбайыр. Она призналась, что была очарована природой Казахстана, передает NUR.KZ.

Нивета исполнила танец на фоне солончака Тузбайыр, поверхность которого после дождя превратилась в зеркальную гладь. Гостья из Индии не скрывала своего восхищения - ее поразила уникальная природа Казахстана и подарила вдохновение.

"Путешествие в страну грез. Вот как движения и энергия сливаются воедино в таких волшебных местах", - отметила она.

"Как это прекрасно", "Как это эпично", "Это мечта", "Это просто невероятно", "Добро пожаловать в Казахстан", "Это Тузбайыр в Мангистауской области Казахстана", "Какой вид позади тебя!" - отметили пользователи соцсети, в числе которых были и казахстанцы.

Нивета показала еще ряд видео и фото из Мангистау.

"Красоту и суть этого места можно было выразить только с помощью танца", - восхитилась она.