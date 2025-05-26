Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Путешествие в страну грез": индийскую танцовщицу вдохновила природа Мангистау

Опубликовано:

Нивета Шри
Нивета Шри. Фото: instagram.com/niveetha_dancer

Индийская танцовщица Нивета Шри побывала в Мангистауской области и исполнила танец на солончаке Тузбайыр. Она призналась, что была очарована природой Казахстана, передает NUR.KZ.

Нивета исполнила танец на фоне солончака Тузбайыр, поверхность которого после дождя превратилась в зеркальную гладь. Гостья из Индии не скрывала своего восхищения - ее поразила уникальная природа Казахстана и подарила вдохновение.

"Путешествие в страну грез. Вот как движения и энергия сливаются воедино в таких волшебных местах", - отметила она.

"Как это прекрасно", "Как это эпично", "Это мечта", "Это просто невероятно", "Добро пожаловать в Казахстан", "Это Тузбайыр в Мангистауской области Казахстана", "Какой вид позади тебя!" - отметили пользователи соцсети, в числе которых были и казахстанцы.

Нивета показала еще ряд видео и фото из Мангистау.

"Красоту и суть этого места можно было выразить только с помощью танца", - восхитилась она.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2248833-puteshestvie-v-stranu-grez-indiyskuyu-tancovshchicu-vdohnovila-priroda-mangistau/