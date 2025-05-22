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"Потрясающая королева": "Мисс Вселенная-2015" вышла в свет в юбке с разрезом до бедра

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Пиа Вуртцбах
Пиа Вуртцбах. Фото: instagram.com/piajauncey

35-летняя филиппинская актриса, обладательница титула "Мисс Вселенная-2015" Пиа Вуртцбах появилась на светском мероприятии в Италии в эффектном наряде, передает NUR.KZ.

Пиа отметила локацию на фото - это находящийся в Сицилии город Таормина. На королеве красоты была белая блуза и юбка в тон к ней с высоким разрезом до бедра, это придало ее классическому образу дерзости и смелости.

Свой образ Пиа дополнила остроносыми туфельками и маленькой сумочкой. Она предпочла неброский макияж и распустила волнистые волосы.

"Чистый холст перед полноцветным выходом на гала-вечер", - отметила она.

"Потрясающая королева", "Великолепная", "Стиль и гламур просто сказочные - весь образ просто потрясающий", "Просто любовь", "Она такая красивая, классная и такая элегантная", - гласят комментарии подписчиков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2247726-potryasayushchaya-koroleva-miss-vselennaya-2015-vyshla-v-svet-v-yubke-s-razrezom-do-bedra/