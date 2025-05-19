"Восставшая из пепла": Жулдыз Абдукаримова впечатлила необычным образом лучницы

Жена Кайрата Нуртаса, актриса Жулдыз Абдукаримова предстала в образе лучницы и сопроводила свои новые фотографии стихотворением о женской силе, передает NUR.KZ.

Снимки Жулдыз разместила в Instagram. На ней черное мини-платье с опушкой и меховая шапка. В руках актриса держит лук и стрелы. Жулдыз процитировала стихотворение поэтессы Шахназ Сайн.

"Поплакала она громко, поднялась медленно и эффектно разнесла все беды к чертям. Женщина - это феникс, восставшая из пепла, сумевшая собрать себя по частям", - отмечено в публикации.

"Красота", "Вы очень смелая, мудрая, сильная, любящая, прекрасная мама", "Продолжай вдохновлять, любить эту жизнь... И самое главное - не прогибайся ни перед кем, кроме Бога", "Пусть в тебе живет та девочка, которая не разучилась улыбаться, не разучилась плакать в тишине", "Тигрица", - написали ей в Сети.

Немногим ранее жена Кайрата Нуртаса ответила на критику за ношение мини.