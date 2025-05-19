"Восставшая из пепла": Жулдыз Абдукаримова впечатлила необычным образом лучницы
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Жена Кайрата Нуртаса, актриса Жулдыз Абдукаримова предстала в образе лучницы и сопроводила свои новые фотографии стихотворением о женской силе, передает NUR.KZ.
Снимки Жулдыз разместила в Instagram. На ней черное мини-платье с опушкой и меховая шапка. В руках актриса держит лук и стрелы. Жулдыз процитировала стихотворение поэтессы Шахназ Сайн.
"Поплакала она громко, поднялась медленно и эффектно разнесла все беды к чертям. Женщина - это феникс, восставшая из пепла, сумевшая собрать себя по частям", - отмечено в публикации.
"Красота", "Вы очень смелая, мудрая, сильная, любящая, прекрасная мама", "Продолжай вдохновлять, любить эту жизнь... И самое главное - не прогибайся ни перед кем, кроме Бога", "Пусть в тебе живет та девочка, которая не разучилась улыбаться, не разучилась плакать в тишине", "Тигрица", - написали ей в Сети.
Немногим ранее жена Кайрата Нуртаса ответила на критику за ношение мини.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2246340-vosstavshaya-iz-pepla-zhuldyz-abdukarimova-vpechatlila-neobychnym-obrazom-luchnicy/