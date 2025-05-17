Возлюбленная Павла Дурова опубликовала фото в бюстгальтере

Юлия Вавилова, девушка бизнесмена и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, опубликовала в соцсети фото в бежевом спортивном бюстгальтере, передает NUR.KZ.

Публикация появилась на странице Вавиловой в Instagram. На фото девушка позирует в бежевом спортивном комплекте: бюстгальтере и шортах в рубчик с распущенными волосами и легким макияжем.

Подписчики в комментариях восхищаются внешностью девушки, отмечают ее красоту и ставят эмодзи сердец.

Напомним, в сентябре прошлого года Павла Дурова и Юлию Вавилову засняли на прогулке по Парижу.

Позднее, в октябре, Дуров рассказал в соцсети, что Вавилова, которая сопровождала его в Париже, где он был арестован, потеряла ребенка.

"Между вопросами я спросил своего адвоката, придет ли моя Юлия на допрос. Он сказал, что она должна была прийти, но не смогла. Я надавил на него, чтобы узнать причины. "Испугалась? Уехала из Парижа?" — спросил я. Он колебался. "Она беременна", — наконец сказал он.

Это был не то, что я в тот момент ожидал услышать. Я сохранял спокойствие все время, пока находился под стражей в полиции, но такой поворот событий застал меня врасплох. После паузы я сказал: "Спасибо за хорошие новости". Другие присутствовавшие люди — переводчик, клерк, полицейский — неловко улыбнулись", – рассказал Дуров.

По словам Дурова, за время его ареста девушка столкнулась с множеством проблем, в том числе кибербуллингом.

В итоге 4 октября после приема у врача Юлия узнала, что ребенок умер.

Добавим, по данным 24smi, Юлия Вавилова родилась 2 августа 2000 года. Местом ее проживания указывается город Москва. Вавилова - это девичья фамилия ее матери, владелицы московского бренда одежды для детей JEM Store.

Юлия Вавилова училась в Чертаново в обычной школе. Отец работал инкассатором. В школьные годы Юлия вместе с мамой много путешествовала и побывала в Мексике, Доминиканской Республике, на Кубе и в других уголках планеты. По примеру обоих родителей увлеклась компьютерными играми.

Юлия Вавилова на профессиональном поприще позиционирует себя как коуча и специалиста по криптовалютам и инвестициям, а также как переводчика (свободно владеет английским, испанским и арабским языками). Девушка также известна как стример. Она ведет трансляции в "Твиче" и специализируется на Counter-Strike и Call of Duty.