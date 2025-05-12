Дженнифер Лопес попозировала в платье с глубоким декольте и соломенной шляпке

55-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес выложила новые фотографии в День матери, который отметили во многих странах в минувшее воскресенье, передает NUR.KZ.

"Поздравляю всех мам с самым прекрасным Днем матери! Желаю всем любви, смеха, мира, радости и счастья", - отметила она.

На фото певица запечатлелась в платье в мелкую клетку с глубоким декольте и соломенной шляпке. Она стоит у стеклянного стола, на котором букеты цветов в вазах и записка с поздравлением с Днем матери.

"С Днем матери, Джей Ло. Пусть ваш день будет наполнен любовью и счастьем", "Ты просто вау, старшая сестра!", "Ты такая красивая и сияющая", "Меня заворожила эта красота", - отметили фанаты.

Напомним, Дженнифер Лопес прилетит в Казахстан с концертом. 1 августа она выступит в столице Казахстана в "Астана Арене". Компания по продаже билетов сделала заявление о концерте Джей Ло.