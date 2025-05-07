"Зачем? Была же красивой": поклонники Деми Ловато не могут узнать ее после похудения

Известная американская певица Деми Ловато озадачила поклонников внешним видом - после похудения 32-летняя знаменитость стала не похожа на саму себя, передает NUR.KZ.

Вопросы и споры вызвали новые снимки, которые певица разместила на своей странице в Instagram. На фото девушка позируют в черном топе и голубой юбке на фоне города. Деми предстала на них довольно постройневшей, но поклонников озадачило лицо певицы - они считают, что Деми побывала у пластического хирурга.

"Мы потеряли еще одного солдата в борьбе с пластической хирургией копипаста", "Я озадачен. Она не выглядит, как Деми", "Зачем ты это сделала? Ты же была очень красива. Тебе не нужна была никакая операция, боюсь, теперь люди не узнают тебя",

"Твое лицо было идеальным! Зачем нужно было делать это?", "Я не понимаю, почему артисты не ценят свою уникальную красоту", - пишут комментаторы.

Но некоторые поклонники Ловато встали на защиту кумира, отметив, что она прекрасна в любом виде.

По данным портала 24SMI, Деметрия Девонн Ловато, больше известная как Деми Ловато, — актриса и певица, начинавшая свой путь с участия в ситкомах студии "Дисней".

Родители девушки рано развелись, отец уехал в Мексику. Из-за проблем в семье и отсутствия отца девочка росла крайне ранимым ребенком. Из-за издевательств в школе, мама Деми перевела ее на домашнее обучение.

В раннем детстве обнаружилось, что девочка одарена музыкальным слухом и голосом. В 7 лет Деми села за фортепиано, а спустя несколько лет научилась играть на гитаре.

Артистизм и актерский талант обнаружились у Деми Ловато в подростковом возрасте, поэтому девушка решила постигать азы актерского ремесла на специальных курсах. Старшую школу она окончила экстерном.

Прорывным для американской звезды стал 2006 год - она снялась в сериале "Побег". После этого Деми сыграла еще в нескольких проектах "Диснея", в том числе "Звон колокольчиков", "Рок в летнем лагере" и "Программа защиты принцесс", где она сыграла с Селеной Гомес.

Музыкальную карьеру Деми также можно назвать успешной - ее альбомы слушают тысячи поклонников, а саму Деми приглашали в качестве члена жюри на популярное телешоу Х-Factor.