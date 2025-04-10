Ковбойская шляпа и сапоги: экс-солистка "ВИА Гры" снялась без белья

39-летняя российская певица и актриса Татьяна Котова примерила наряд в ковбойском стиле. Экс-солистка "ВИА Гры" попозировала без бюстгальтера, передает NUR.KZ.

Короткая джинсовая курточка и шорты, белая шляпа, распущенные длинные волосы и обнаженная грудь - Татьяна Котова представила на суд фанатов жаркую фотосессию, снятую на природе.

"Жизнь лучше в сапогах и ковбойской шляпе", - заявила она.

Подписчики оценили ее смелый образ и осыпали комплиментами певицу.

"Ну ты шикарна! Образ огонь", "Такой потрясающий образ", "Шикарная съемка", "Горячо", "Боже, какая красотка", "Впечатляюще", "Продолжай сиять, красотка", "Такая красивая, моя дорогая", "Люблю этот стиль", "Потрясающая леди", "Свет любви", "Роскошная", "Куколка", "Красотка невероятная", - гласят многочисленные комментарии под фото.