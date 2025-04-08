Чингиз Капин появился в образе Мурата Насырова

Казахстанский актер и телеведущий Чингиз Капин появился в образе певца Мурата Насырова. Пользователи соцсети удивились, как сильно он похож на звезду 90-х, передает NUR.KZ.

Чингиз Капин примерил образ Мурата Насырова и выложил видео своего перевоплощения в соцсети. Фанаты были ошеломлены - они заявили, что актер очень похож на кумира 90-х.

Но некоторые все же решили, что Капин больше похож на Асель Сагатову, словно ее родной брат. Отметим, что пользователи не раз заявляли об их внешнем сходстве.

"Очень похож, как можно быть двойником одновременно и Насырова, и Асель Сагатовой?", "О, май гад, хорош, очень хорош", "О, Боже, я подумала, что это Мурат Насыров", "Ты оживил его в наших сердцах", "Как ни крути, но это не Насыров. Со всех сторон Асель Сагатова", "Похож на Асель Сагатову, которая зачем-то оделась как мужчина", - отреагировали пользователи соцсети.

Ознакомиться с биографией и узнать о музыкальной карьере безвременно ушедшего из жизни Мурата Насырова можно здесь.