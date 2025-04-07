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"Одна из самых красивых женщин в мире": нежный образ актрисы Иваны Алави оценили в Сети

Опубликовано:

Ивана Алави
Ивана Алави. Фото: instagram.com/ivanaalawi

28-летняя филиппино-марроканская актриса, модель и ютубер Ивана Алави поделилась новыми фото в Instagram, на которых появилась в нежном образе, передает NUR.KZ.

Многомиллионная аудитория Иваны Алави тут же оценила снимки. На них девушка позирует стоя на скалистом берегу у моря.

На ней мокрое платье из нежного розового шифона с глубоким декольте и открытой спиной, а шею украшает ожерелье с оригинальным дизайном.

Мокрые волосы актрисы распущены и зачесаны назад. Томный взгляд устремлен в камеру.

"Моя королева", "Одна из самых красивых женщин в мире", "В моих глазах ты всегда будешь королевой и богиней", "Великолепная", "Сексуальная", "Как прелестно", "Ты мое вдохновение", "Красавица", - написали восхищенные подписчики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2233710-odna-iz-samyh-krasivyh-zhenshchin-v-mire-nezhnyy-obraz-aktrisy-ivany-alavi-ocenili-v-seti/