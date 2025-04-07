AYREE примерила яркий весенний образ и восхитила фанатов

Казахстанская исполнительница AYREE разместила новые фото в соцсети. На них она запечатлелась в ярком образе и вдохновила фанатов своего творчества, передает NUR.KZ.

AYREE появилась в необычном образе - ярком, весеннем, оригинальном. На фото на певице разноцветный ансамбль - штаны и топ с большим бантом, а также длинные перчатки. Волосы девушки распущены, образ завершают серебристые босоножки на шпильке.

"Раскрашу", - гласит лаконичная подпись к фото.

Первым на фото жены отреагировал клипмейкер Нуркен Касымов. Пара совершила обряд "неке" в конце прошлого года. Он оставил смайлики с глазами-сердечками.

Свои отзывы под фото оставили также представили казахстанского шоу-бизнеса и почитатели певческого таланта молодой певицы. Они осыпали ее эмодзи-сердечками и "лайками", назвав поп-дивой.

Немногим ранее вышедшая замуж AYREE показала романтические кадры с супругом.