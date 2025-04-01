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"Надо сниматься в кино": Салтанат Серкебаева примерила образ Белоснежки

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Салтанат Серкебаева
Салтанат Серкебаева. Фото: instagram.com/serkebayeva_online

Казахстанская телеведущая и актриса Салтанат Серкебаева примерила образ Белоснежки. Фото она разместила в Instagram и вызвала умиление своих подписчиков, передает NUR.KZ.

Салтанат решила удивить своих подписчиков - она появилась в образе героини известной сказки. Сказочное платье, черные волосы и красный бант, очаровательная улыбка - все это превратило теледиву в настоящую Белоснежку.

"Ловите образ Белоснежки от меня", - написала она.

"Ой, какая Белоснежка", "Тебе надо в кино сниматься", "Очень идет этот образ", "Похожа на Марину Кравец", "Хочу быть гномом рядом с тобой", "Как вы так похудели?", "Тебя здесь не узнать", "Это волшебство?", "Наверняка этот вариант был бы удачным в прокате", - отреагировали фанаты и коллеги в Сети.

Напомним, прошлой весной Салтанат Серкебаева вышла замуж. А в октябре прошлого года появилась с округлившимся животом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2232210-nado-snimatsya-v-kino-saltanat-serkebaeva-primerila-obraz-belosnezhki/