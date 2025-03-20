"Невероятно": Хлои Кардашьян в роскошном красном платье изумила фанатов

Телеведущая, модель и бизнесвумен Хлои Кардашьян появилась в роскошном наряде. Фото американская знаменитость выложила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Эффектное красное приталенное платье в пол, украшения, алая помада, волосы, аккуратно зачесанные назад, и красная сумочка - образ Хлои Кардашьян впечатлил ее подписчиков.

К слову, в этой соцсети у светской львицы их 303 миллиона. За короткое время публикация набрала массу "лайков" и комментариев.

"Удивительна в красном", "Ошеломительно", "Леди в красном, горячая мамочка", "И твоя внешность, и душа прекрасны", "Красный - это твой цвет", "Вау, Хлои, красный тебе так идет", "Самая любимая из сестер Кардашьян", "Ты выглядишь невероятно", "Я только что упал со стула", - отреагировали поклонники.

Узнать о биографии и увлечениях Хлои Кардашьян можно здесь.