В пальто и без бюстгальтера: бывший "ангел" Victoria's Secret устроила жаркую фотосессию

Бывший "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск снялась в откровенном наряде для собственного бренда одежды - модель представила коллаборацию с известным обувным брендом, передает NUR.KZ.

В профиле Эльзы в Instagram появились кадры совместной работы брендов Helsa и GiaBorghini/

На фотографиях модель позировала, сидя на длинном прикроватном пуфике, в пальто с принтом в виде шкуры зебры. При этом бывший "ангел" Victoria's Secret отказалась от бюстгальтера, демонстрируя глубокое декольте.

По информации models.com, Хоск родилась в Стокгольме в семье Пола и Марьи Хоск. С 2015 года сотрудничала с Victoria's Secret, попав в число "ангелов" компании.

На официальном сайте модели говорится, что с раннего детства она увлечена модой и дизайном. В 12 лет ей подарили швейную машинку, и она начала повторять образы из модных журналов.

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