Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

В пальто и без бюстгальтера: бывший "ангел" Victoria's Secret устроила жаркую фотосессию

Опубликовано:

Эльза Хоск
Эльза Хоск. Фото: instagram.com/hoskelsa

Бывший "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск снялась в откровенном наряде для собственного бренда одежды - модель представила коллаборацию с известным обувным брендом, передает NUR.KZ.

В профиле Эльзы в Instagram появились кадры совместной работы брендов Helsa и GiaBorghini/

На фотографиях модель позировала, сидя на длинном прикроватном пуфике, в пальто с принтом в виде шкуры зебры. При этом бывший "ангел" Victoria's Secret отказалась от бюстгальтера, демонстрируя глубокое декольте.

По информации models.com, Хоск родилась в Стокгольме в семье Пола и Марьи Хоск. С 2015 года сотрудничала с Victoria's Secret, попав в число "ангелов" компании.

На официальном сайте модели говорится, что с раннего детства она увлечена модой и дизайном. В 12 лет ей подарили швейную машинку, и она начала повторять образы из модных журналов.

На портале она учит женщин, как одеваться модно и недорого.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2229035-v-palto-i-bez-byustgaltera-byvshiy-angel-victoria-s-secret-ustroila-zharkuyu-fotosessiyu/