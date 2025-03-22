В пальто и без бюстгальтера: бывший "ангел" Victoria's Secret устроила жаркую фотосессию
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Бывший "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск снялась в откровенном наряде для собственного бренда одежды - модель представила коллаборацию с известным обувным брендом, передает NUR.KZ.
В профиле Эльзы в Instagram появились кадры совместной работы брендов Helsa и GiaBorghini/
На фотографиях модель позировала, сидя на длинном прикроватном пуфике, в пальто с принтом в виде шкуры зебры. При этом бывший "ангел" Victoria's Secret отказалась от бюстгальтера, демонстрируя глубокое декольте.
По информации models.com, Хоск родилась в Стокгольме в семье Пола и Марьи Хоск. С 2015 года сотрудничала с Victoria's Secret, попав в число "ангелов" компании.
На официальном сайте модели говорится, что с раннего детства она увлечена модой и дизайном. В 12 лет ей подарили швейную машинку, и она начала повторять образы из модных журналов.
На портале она учит женщин, как одеваться модно и недорого.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2229035-v-palto-i-bez-byustgaltera-byvshiy-angel-victoria-s-secret-ustroila-zharkuyu-fotosessiyu/