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Известная певица снялась в футболке "Милана" для журнала

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Надя Дорофеева
Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева появилась в футболке клуба "Милан" в новой фотосессии для журнала Vogue - артистка приняла участие в коллаборации с брендом PUMA.

Надя поделилась кадрами фотосессии на своей странице в Instagram.

"Это первая коллаборация спортивного бренда Puma и украинского артиста, которая является знаковым событием, ведь демонстрирует, как наши создатели становятся частью глобальных проектов", написала Дорофеева.

Для фотосессии Надя помимо формы футболистов "Милана" примерила меховую шубу, штаны клеш и леггинсы с косухой, а также кроссовки от известного бренда к каждому наряду.

"Услада для глаз", "Самая красивая реклама", "Невероятно, как изыскано", "Настоящая топ-модель", - писали поклонники.

По информации "Вокруг ТВ", Надя Дорофеева родилась 21 апреля 1990 года в Симферополе.

С детства занимается вокалом и хореографией. Была лауреатом международных вокальных и танцевальных конкурсов в Украине, Болгарии и Венгрии.

В Москве Надежда получала высшее образование, заочно обучаясь на факультете вокального мастерства в МГИК, и выступала в группе.

После вернулась на родину, где на нее обрушилась популярность с образованием группы "Время и Стекло".

В феврале 2016 года певица запустила свою линию одежды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2227739-izvestnaya-pevica-snyalas-v-futbolke-milana-dlya-zhurnala/