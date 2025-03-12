"Красиво жить не запретишь": звезда Comedy Woman поплавала в бассейне на крыше

40-летняя российская актриса и участница проекта Comedy Woman Мария Кравченко впечатлила фигурой в купальнике. Фото она разместила в соцсети, передает NUR.KZ.

"Крыша. Бассейн. Плавимся", - написала она.

На фото Мария запечатлелась в купальнике и продемонстрировала стройную фигуру. Для завершения пляжного образа актриса выбрала солнцезащитные очки круглой формы.

На снимках звезда Comedy Woman наслаждается солнцем и водой, наблюдая за прекрасным видом, который открывается с крыши высотного здания.

Атмосферные и волнующие фото тут же нашли отклик в сердцах пользователей соцсети.

"Прекрасная, восхищаюсь", "Это Сингапур?", "Красиво жить не запретишь", "А Крава горячая малышка", "Лучшая", "Крутая", "А где это находится?", "Крышесносная Мари", "Вы просто супер", - гласят комментарии под публикацией.