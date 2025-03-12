"Красиво жить не запретишь": звезда Comedy Woman поплавала в бассейне на крыше
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40-летняя российская актриса и участница проекта Comedy Woman Мария Кравченко впечатлила фигурой в купальнике. Фото она разместила в соцсети, передает NUR.KZ.
"Крыша. Бассейн. Плавимся", - написала она.
На фото Мария запечатлелась в купальнике и продемонстрировала стройную фигуру. Для завершения пляжного образа актриса выбрала солнцезащитные очки круглой формы.
На снимках звезда Comedy Woman наслаждается солнцем и водой, наблюдая за прекрасным видом, который открывается с крыши высотного здания.
Атмосферные и волнующие фото тут же нашли отклик в сердцах пользователей соцсети.
"Прекрасная, восхищаюсь", "Это Сингапур?", "Красиво жить не запретишь", "А Крава горячая малышка", "Лучшая", "Крутая", "А где это находится?", "Крышесносная Мари", "Вы просто супер", - гласят комментарии под публикацией.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2227392-krasivo-zhit-ne-zapretish-zvezda-comedy-woman-poplavala-v-basseyne-na-kryshe/