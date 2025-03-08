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"Ангел" Victoria's Secret снялась в откровенной фотосессии в кружевном белье

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Барбара Палвин
Барбара Палвин. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin

Венгерская топ-модель Барбара Палвин приняла участие в фотосессии в нижнем белье для известного бренда. Снимками она поделилась на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

31-летняя модель появилась на снимках в черном кружевном комплекте из бюстгальтера и трусов на высокой посадке. Образ завершил почти незаметный нюдовый макияж и легкие небрежные локоны.

"Хорошее самочувствие всегда должно быть на первом месте", - подписала Барбара снимки.

Подписчики манекенщицы - а их у нее почти 21 млн - пришли в восторг от снимков. Публикация за сутки собрала почти 400 тыс. отметок "Нравится" и сотни восторженных комментариев.

"Ты выглядишь потрясающе", "Слишком горяча", "Божественна", "Куколка", "Завидую твоему мужу", - и десятки других подобных комментариев пестрят под публикацией.

По информации IMDb, Барбара Палвин родилась в Будапеште в 1993 году. В раннем возрасте она увлеклась футболом и пением.

В 13 лет началась ее карьера модели - агенты встретили девочку на улицах Будапешта. В 2006 году она снялась в своей первой редакционной статье для журнала Spur.

С тех пор она появлялась на обложках L'Officiel, Vogue Russia и Glamour Hungary.

Барбара дебютировала на подиуме в качестве эксклюзива для Prada на Неделе моды в Милане в феврале 2010 года. Она работала моделью для Armani Exchange, H&M, Victoria's Secret, а в феврале 2012 года стала послом L'Oreal Paris.

Отметим, с 2023 года Барбара замужем за американским актером Диланом Спроусом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2225918-angel-victoria-s-secret-snyalas-v-otkrovennoy-fotosessii-v-kruzhevnom-bele/