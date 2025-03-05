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"Дочь" султана Сулеймана примерила дерзкий образ и удивила фанатов

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Пелин Карахан
Пелин Карахан. Фото: instagram.com/pelinkarahan

40-летняя турецкая актриса Пелин Карахан, сыгравшая дочь султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", появилась в неожиданном и дерзком образе, передает NUR.KZ.

Пелин разместила новы фото в своем блоге в Instagram. На них она позирует в кожаной куртке и мини-юбке. Актриса не без гордости демонстрирует стройные ноги.

Под курткой у звезды "Великолепного века" гипюровый лонгслив с открытой спиной. Атрибутами новой фотосессии стали старые компьютеры и телефонные аппараты.

"Алло, колл-центр", - прокомментировала актриса снимки.

"У вас очень красивая осанка", "Самая красивая и идеальная улыбка, а еще глаза, лично для меня на все времена", "Ты удивительная", "Ты такая горячая, ты знаешь, Пелин?", "Мне нравится характер Михримах-султан", "Привет из Венесуэлы", "С любовью из Колумбии", - написали ей в Сети фанаты на разных языках мира.

Ранее сыгравшая Михримах-султан актриса похвасталась фигурой и бронзовым загаром в бикини.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2225714-doch-sultana-suleymana-primerila-derzkiy-obraz-i-udivila-fanatov/