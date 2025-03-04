"Как лебедь": беременная Ерке Есмахан в стильном вязаном аутфите очаровала фанатов
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Отечественная исполнительница Ерке Есмахан, ожидающая третьего малыша, поделилась новыми фотографиями в своем Instagram и поразмышляла о силе слова, передает NUR.KZ.
Певица рассказала, что часто пела песню "Әйелдің бақыты отбасы", что в переводе означает "Счастье женщины - в семье". Это привело к тому, что она стала "полностью домашней женщиной", считает Ерке.
"Не даром говорят, что сказанное слово - это аффирмация. Слава Богу. Поэтому давайте будем говорить только хорошие слова, они обратятся в нашу жизнь.
После родов мне надо записать новую песню. Какие варианты есть у вас? Ну чтобы снова не забеременеть, а петь песни. Предлагайте новые слова", - написала певица в шутку.
Ерке опубликовала новые фото, на которых запечатлелась в белом вязаном ансамбле. К нему она добавила коричневую брендовую сумку, очки и украшения.
"Самая красивая женщина в мире - это беременная женщина", "Как лебедь", "Прелестная", "Не могу наглядеться на вас", - отметили пользователи соцсети.
Ранее фанаты решили, что Ерке не сообщила им о рождении третьего ребенка.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2225259-kak-lebed-beremennaya-erke-esmahan-v-stilnom-vyazanom-autfite-ocharovala-fanatov/