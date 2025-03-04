"Как лебедь": беременная Ерке Есмахан в стильном вязаном аутфите очаровала фанатов

Отечественная исполнительница Ерке Есмахан, ожидающая третьего малыша, поделилась новыми фотографиями в своем Instagram и поразмышляла о силе слова, передает NUR.KZ.

Певица рассказала, что часто пела песню "Әйелдің бақыты отбасы", что в переводе означает "Счастье женщины - в семье". Это привело к тому, что она стала "полностью домашней женщиной", считает Ерке.

"Не даром говорят, что сказанное слово - это аффирмация. Слава Богу. Поэтому давайте будем говорить только хорошие слова, они обратятся в нашу жизнь.

После родов мне надо записать новую песню. Какие варианты есть у вас? Ну чтобы снова не забеременеть, а петь песни. Предлагайте новые слова", - написала певица в шутку.

Ерке опубликовала новые фото, на которых запечатлелась в белом вязаном ансамбле. К нему она добавила коричневую брендовую сумку, очки и украшения.

"Самая красивая женщина в мире - это беременная женщина", "Как лебедь", "Прелестная", "Не могу наглядеться на вас", - отметили пользователи соцсети.

Ранее фанаты решили, что Ерке не сообщила им о рождении третьего ребенка.