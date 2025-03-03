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"Весну разрешаете, Аллочка?": Галкин поделился свежим фото Пугачевой в стильном образе

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Алла Пугачева
Алла Пугачева. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Юморист и пародист Максим Галкин поделился в своем Instagram свежим фото 75-летней супруги, певицы Аллы Пугачевой. Артистка восхитила фанатов стильным образом, передает NUR.KZ.

Немногим ранее Галкин поздравил супругу с наступлением весны.

"Поздравляю мою любимую с ее праздником желтых цветов, с первым воскресеньем весны!" - написал он и добавил архивные фото жены и детей Лизы и Гарри в своем блоге.

Фанаты умилились увиденному, но некоторые, как видно, проявили недовольство, что фото старые. Юморист решил исправить ситуацию и показал новое фото жены.

"Тут под предыдущими фото отдельные товарищи были недовольны, что фотки старые. Вот вам свежая, с сегодняшнего празднования. Привет всем!" - отметил он.

На фото Пугачева запечатлелась в желтом наряде, очках и кепочке. В качестве аксессуаров певицы выбрала маленькую серебристую сумочку. На снимке Алла Борисовна смотрит в камеру и улыбается, подняв руку в знак приветствия.

"Злопыхатели, вы как там? Живы? Или опять скажете, старая фотка?", "Алла Борисовна всегда прекрасна! Была, есть и будет!", "Это ваш цвет, вы хорошеете", "Какая красивая, солнечная!", "Вот что значит по просьбе трудящихся. И солнце сразу засияло", "Красивая, солнечная и очень стильная", "Весну разрешаете, Аллочка?", "Расцвела", - высказались в Сети.

Ранее Галкин уже показывал фото 75-летней звездной жены. Тогда фанаты отметили, что "она все молодеет".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2224961-vesnu-razreshaete-allochka-galkin-podelilsya-svezhim-foto-pugachevoy-v-stilnom-obraze/