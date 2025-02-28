"Огненный аутфит": певица Хлоя Бейли появилась в экстремальном мини

26-летняя американская певица, автор песен, актриса и продюсер Хлоя Бейли похвасталась стройными ногами на новых фото, которые выложила в Instagram, передает NUR.KZ.

На фото Хлоя в корсетном платье экстремально короткой длины. Поверх него она накинула короткую куртку с опушкой. Аутфит она дополнила высокими коричневыми сапогами на каблуке, украшенными крупными жемчужинами. Волосы девушка собрала в высокий пучок.

Образ получился воздушным и нежным, что не могли не оценить фанаты молодой певицы.

"Мне нравится это", - подписала Хлоя фото.

"Это слишком стильно и красиво", "Девочка, ты так хорошо выглядишь", "Красотка", "Эти сапожки просто потрясающие", "Кто ее стилист?", "Мы любим тебя", "Огненный аутфит", - написали ей в Сети.