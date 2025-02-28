"Огненный аутфит": певица Хлоя Бейли появилась в экстремальном мини
Опубликовано:
26-летняя американская певица, автор песен, актриса и продюсер Хлоя Бейли похвасталась стройными ногами на новых фото, которые выложила в Instagram, передает NUR.KZ.
На фото Хлоя в корсетном платье экстремально короткой длины. Поверх него она накинула короткую куртку с опушкой. Аутфит она дополнила высокими коричневыми сапогами на каблуке, украшенными крупными жемчужинами. Волосы девушка собрала в высокий пучок.
Образ получился воздушным и нежным, что не могли не оценить фанаты молодой певицы.
"Мне нравится это", - подписала Хлоя фото.
"Это слишком стильно и красиво", "Девочка, ты так хорошо выглядишь", "Красотка", "Эти сапожки просто потрясающие", "Кто ее стилист?", "Мы любим тебя", "Огненный аутфит", - написали ей в Сети.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2224404-ognennyy-autfit-pevica-hloya-beyli-poyavilas-v-ekstremalnom-mini/