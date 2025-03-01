59-летняя Элизабет Херли показала фото с отдыха на Мальдивах

59-летняя британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли поделилась снимками в откровенном образе, снявшись в розовом бикини, передает NUR.KZ.

59-летняя актриса, звезда "Мошенников" и "Остина Пауэрса", показала фигуру в бикини розового цвета. Элизабет Херли позировала в океане по колено в воде с распущенными волосами и в солнцезащитных очках.

В комментариях поклонники звезды восхищаются ее внешним видом.

"Лучше с каждым годом", "Возьми мою душу", "Прекрасная", "Выглядите на 20 лет", - пишут они.

Добавим, в предыдущей своей публикации актриса демонстрировала другой образ - в слитном леопардовом купальнике с глубоким декольте.

По информации на сайте IMDb, Элизабет Джейн Херли родилась 10 июня 1965 года в Бейсингстоке, Хэмпшир, Великобритания. Ее отец был военным, а мать - учительницей.

На большом экране Херли дебютировала в 1987 году, снявшись в фильме "Ария". А первой ролью в Голливуде стал боевик "Пассажир 57" (1992). Наиболее известные картины с ее участием – "Враг Шарпа", "Ослепленный желаниями", первая часть франшизы про супершпиона Остина Пауэрса, а также сериалы "Сплетница", "Приключения молодого Индианы Джонса" и другие.