Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

59-летняя Элизабет Херли показала фото с отдыха на Мальдивах

Опубликовано:

Элизабет Херли
Элизабет Херли. Фото: instagram.com/elizabethhurley1

59-летняя британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли поделилась снимками в откровенном образе, снявшись в розовом бикини, передает NUR.KZ.

59-летняя актриса, звезда "Мошенников" и "Остина Пауэрса", показала фигуру в бикини розового цвета. Элизабет Херли позировала в океане по колено в воде с распущенными волосами и в солнцезащитных очках.

В комментариях поклонники звезды восхищаются ее внешним видом.

"Лучше с каждым годом", "Возьми мою душу", "Прекрасная", "Выглядите на 20 лет", - пишут они.

Добавим, в предыдущей своей публикации актриса демонстрировала другой образ - в слитном леопардовом купальнике с глубоким декольте.

По информации на сайте IMDb, Элизабет Джейн Херли родилась 10 июня 1965 года в Бейсингстоке, Хэмпшир, Великобритания. Ее отец был военным, а мать - учительницей.

На большом экране Херли дебютировала в 1987 году, снявшись в фильме "Ария". А первой ролью в Голливуде стал боевик "Пассажир 57" (1992). Наиболее известные картины с ее участием – "Враг Шарпа", "Ослепленный желаниями", первая часть франшизы про супершпиона Остина Пауэрса, а также сериалы "Сплетница", "Приключения молодого Индианы Джонса" и другие.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2224335-59-letnyaya-elizabet-herli-pokazala-foto-s-otdyha-na-maldivah/