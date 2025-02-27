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Как меняется диджейская культура в Казахстане: что сегодня качает танцпол

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Red Bull Turn It Up
Red Bull Turn It Up. Фото: Максим Малов

Казахстанская диджейская сцена за последние годы претерпела значительные изменения. Раньше клубные диджеи в основном проигрывали мировые хиты, умело сводя треки и разогревая танцпол. Сегодня же они формируют тренды, экспериментируют с жанрами, работают с национальными мотивами и интернет-культурой, а главное — играют на публику, которая моментально оценивает их решения.

Эти изменения отчетливо проявились на Red Bull Turn It Up, который состоялся 22 февраля в Алматы. Этот баттл стал зеркалом диджейского сообщества Казахстана, демонстрируя, какие музыкальные направления сейчас актуальны и как аудитория реагирует на новые форматы.

Главное отличие Red Bull Turn It Up от традиционных соревнований — отсутствие судей. Победителей определяли не эксперты, а зрители, голосуя специальными браслетами, реагирующими на активность танцпола. В таких условиях диджеи не могли полагаться только на технику — им приходилось чувствовать энергию зала и подстраиваться под аудиторию в режиме реального времени.

Red Bull Turn It Up
Red Bull Turn It Up. Фото: Максим Малов

Что играли на Red Bull Turn It Up: TikTok, геймерские OST и мем-музыка

Одним из главных трендов вечера стала связь диджеинга с цифровой культурой. Темы раундов включали в себя песни, популярные в TikTok, саундтреки из видеоигр и даже аудиофрагменты из мемов.

TikTok Viral Vibes подтвердил: социальные сети сегодня не только популяризируют треки, но и меняют музыкальную индустрию. Диджеи взяли мелодии, которые стали вирусными в TikTok, и представили их в новом звучании. Реакция публики доказала, что формат ремиксов и неожиданных обработок востребован сильнее, чем простое воспроизведение хитов.

В OST Video Games на танцполе зазвучали музыкальные темы из культовых видеоигр. Этот раунд показал, что геймерская музыка давно вышла за пределы экранов — по статистике Spotify, 40% слушателей добавляют игровые саундтреки в свои плейлисты вне игрового процесса. Казахстанская публика тоже оказалась готова к такому формату — ремиксы на саундтреки получили неожиданно мощный отклик.

Red Bull Turn It Up
Red Bull Turn It Up. Фото: Максим Малов

Но самым экспериментальным раундом стал Sound Meme Showdown. Диджеи встроили в свои сеты звуки, знакомые каждому пользователю интернета: фразы из мемов, аудиофрагменты из вирусных видео, популярные звуковые эффекты. Реакция аудитории подтвердила: смешение музыки и интернет-культуры — это не просто тренд, а новый уровень взаимодействия с публикой.

Финал: как национальные мотивы взорвали зал

Кульминацией вечера стал финальный раунд Kazakh Groove Expedition, где диджеям нужно было использовать казахстанские мотивы в современной обработке. Это стало настоящим экспериментом — домбра и народные мелодии зазвучали в клубных ритмах.

Этот момент стал ключевым для понимания, как развивается диджейская культура в Казахстане. Аудитория не просто приняла эксперимент — она показала, что локальное звучание вызывает особый эмоциональный отклик. В эпоху глобализации интерес к национальной идентичности только усиливается, и это касается не только традиционных жанров, но и клубной сцены.

Red Bull Turn It Up
Red Bull Turn It Up. Фото: Максим Малов

Победителями баттла стали QRBoy & Nurboogie, которые, по мнению публики, лучше всех прочувствовали зал и представили самые мощные сеты.

QRBoy: «В таком формате соревнования важно не просто отыграть сет, а прочитать настроение людей. Мы видели, что они ждут, что их удивит, и постарались дать им максимум эмоций».

Nurboogie: «Этот баттл — не просто про технику, а про импровизацию, живое взаимодействие. Тут невозможно заранее подготовиться на 100%, нужно чувствовать момент».

Red Bull Turn It Up
Red Bull Turn It Up. Фото: Максим Малов

Что дальше? Диджейская культура Казахстана в 2025 году

  • Социальные сети формируют тренды: TikTok и интернет-культура уже напрямую влияют на то, что звучит в клубах.
  • Геймерская музыка выходит за пределы видеоигр: OST видеоигр становится частью клубных сетов.
  • Локальные мотивы находят новую аудиторию: казахстанская музыкальная идентичность стала востребованной даже в танцевальных форматах.

Этот баттл был первым из серии Red Bull Turn It Up — в течение года подобные баттлы пройдут в разных городах Казахстана, а осенью состоится национальный финал в Алматы.

Следующий вопрос — кто из диджеев сможет адаптироваться к новым форматам и создать тот самый сет, который перевернет представление о танцполе? Ответ мы узнаем на следующих баттлах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2223941-kak-menyaetsya-didzheyskaya-kultura-v-kazahstane-chto-segodnya-kachaet-tancpol/