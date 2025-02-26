"Богиня острова": немецкая модель восхитила Сеть подтянутой фигурой в купальнике

Немецкая модель и блогер-миллионник Памела Рейф разместила в своем Instagram фото в оригинальном купальнике и вызвала восхищение у своих фанатов, передает NUR.KZ.

Памела Рейф запечатлелась на Мальдивах в красном купальнике с оригинальным дизайном. Эффектная блондинка похвасталась точеной фигурой и ровным загаром.

"Она снова на острове", - гласит подпись к фото.

Яркие краски, замечательный пейзаж и красивая модель на фото впечатлили пользователей соцсети. Они оставили восхищенные отзывы под фото.

"Она выглядит как богиня острова", "Прекрасно", "И остров чертовски идет тебе! Как и твоя улыбка", "Ты так красиво сияешь. Познакомься с раем", "Ты волшебная", "Красавица", "Удивительно", "Обожаю твои фото с Мальдив", - написали модели в Сети.