Наталья Орейро устроила фотосессию в откровенном наряде

Певица и актриса Наталья Орейро опубликовала в своем Instagram-аккаунте кадры с новой фотосессии, где она предстала в нежном, но в то же время откровенном наряде, передает NUR.KZ.

Наталия Орейро опубликовала серию фото и видео, на которых предстала в откровенном образе. На кадрах актриса предстала в наряде пыльно-розового цвета, где верхняя часть выполнена из гипюра и едва прикрывает грудь звезды.

Акцент в образе знаменитости был сделан на таких же гипюровых перчатках, "леопардовых" очках и сережках с сердечками.

Волосы актрисы были аккуратно уложены в шикарные крупные локоны.

Судя по комментариям фолловеров Натальи Орейро из разных стран, образ актрисы пришелся по душе.

"Ты самая красивая женщина на свете!", "Мы тебя очень любим", "Ох какая красота", "Самая красивая наша Нати. Очки топ!", "Истинная красота женщины заключается не в ее фигуре, в том, как она одевается, в одежде или в стиле волос. Красоту женщины видна в ее глазах, потому что они окно в ее душу, место, где живет любовь", - отмечают подписчики под постом.

По данным сайта IMDb, Наталья Орейро родилась в 1977 году в уругвайском городе Монтевидео. Она является певицей, актрисой театра и кино, причем первые шаги начала делать еще в 8 лет.

В 17 лет она переехала в Аргентину и в последующем стала сниматься во многих популярных проектах и сериалах, а также попробовала себя как ведущая.

В 1998 году она начала еще и певческую карьеру, после чего выпустила первый альбом. Песня из него "Cambio dolor" стала саундтреком к сериалу "Дикий ангел". В итоге и песня, и сериал стали визитной карточкой Орейро и прославили ее на весь мир.

Наталья замужем с декабря 2001 года, они с супругом воспитывают сына.