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"Ошеломительно": Лиса из Blackpink вышла в свет в роскошном наряде и очаровала фанатов

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Лалиса Манобан
Лалиса Манобан. Фото: instagram.com/lalalalisa_m

Солистка K-pop группы "Blackpink", тайская певица, актриса и модель Лалиса Манобан, более известная как Лиса, порадовала фанатов в Instagram новым образом, передает NUR.KZ.

Лиса вышла в свет в роскошном розовом атласном наряде со шлейфом. Аутфит певица дополнила остроносыми туфельками в тон. Волосы Лисы были аккуратно уложены в высокий пучок, а ее естественный макияж подчеркнул красоту и юность девушки.

"Твоя красота проявляется таким изысканным и пленительным образом, твои глаза сверкают, как чистое ночное небо, а улыбка озаряет окружающий мир теплом и добротой", "Ошеломительно", "Ты как огромный мир в моем маленьком сердце", "Как мне нравится твой взгляд", "Люблю тебя", "Королева", - отреагировали восхищенные поклонники под фото.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2221668-oshelomitelno-lisa-iz-blackpink-vyshla-v-svet-v-roskoshnom-naryade-i-ocharovala-fanatov/