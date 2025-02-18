"Ошеломительно": Лиса из Blackpink вышла в свет в роскошном наряде и очаровала фанатов

Солистка K-pop группы "Blackpink", тайская певица, актриса и модель Лалиса Манобан, более известная как Лиса, порадовала фанатов в Instagram новым образом, передает NUR.KZ.

Лиса вышла в свет в роскошном розовом атласном наряде со шлейфом. Аутфит певица дополнила остроносыми туфельками в тон. Волосы Лисы были аккуратно уложены в высокий пучок, а ее естественный макияж подчеркнул красоту и юность девушки.

"Твоя красота проявляется таким изысканным и пленительным образом, твои глаза сверкают, как чистое ночное небо, а улыбка озаряет окружающий мир теплом и добротой", "Ошеломительно", "Ты как огромный мир в моем маленьком сердце", "Как мне нравится твой взгляд", "Люблю тебя", "Королева", - отреагировали восхищенные поклонники под фото.