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"Субстанция Мадонны": фотосессия Сабрины Карпентер в нижнем белье вызвала споры среди фанатов

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Певица Сабрина Карпентер
Сабрина Карпентер. Фото: instagram.com/sabrinacarpenter

Откровенная фотосессия американской певицы Сабрины Карпентер для журнала Vogue напомнила подписчикам образы Мадонны и Мэрилин Монро, передает NUR.KZ.

25-летняя американская певица Сабрина Карпентер снялась в новой фотосессии для журнала Vogue, а одна из фотографий попала на обложку издания.

"Это был день, который запечатлелся в моей памяти, и магия, которую я никогда не смогу воссоздать",- написала певица в описании к посту в Instagram.

Для обложки была выбрана фотография, на которой Сабрина позирует только в нижнем белье - в голубом атласном корсете на шнуровке.

Многие подписчики одобрительно высказались о фотосессии исполнительницы.

"Красива и сексуальна", "Захватывает дух", "Восхитительная", "Идеальная", "Нет слов", - написали поклонники певицы.

Другие подписчики в комментариях отметили схожесть певицы с Мэрилин Монро и Мадонной. В комментариях даже возникли споры, нужно ли Сабрине подражать им.

"Хм, какой смысл в воссоздании образа Мэрилин Монро и Мадонны? Вместо этого будьте уникальной личностью", "Вайбы Мадонны", "По сути, ты Мэрилин Монро нашего поколения. Мне все равно, что говорят другие", "Субстанция Мадонны", - написали под постом певицы.

По информации, указанной на сайте iMDB, Сабрина Карпентер - американская актриса и певица, начавшая карьеру в 10 лет с каверов на YouTube и ролей в сериалах, а затем добившаяся успеха в музыке с несколькими хитовыми альбомами.

Она родилась 11 мая 1999 года в США. Сабрина росла с тремя старшими сестрами и с детства увлекалась музыкой. Она снимается в кино с 2010 года, а музыку начала выпускать в 2015 году.

Ранее мы писали, что в 2024 году Сабрина достигла нового уровня популярности. Ее синглы "Espresso" и "Please Please Please" из шестого альбома "Short ‘n Sweet" стали мировыми суперхитами и с ними Карпентер побила рекорды в чартах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2220545-substanciya-madonny-fotosessiya-sabriny-karpenter-v-nizhnem-bele-vyzvala-spory-sredi-fanatov/