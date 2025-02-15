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"Ангел" Victoria's Secret прошлась по лестнице с голой спиной

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Модель Эльза Хоск
Эльза Хоск. Фото: Instagram / hoskelsa

Известная модель Эльза Хоск в платье с голой спиной снялась на лестнице - "ангел" Victoria's Secret продемонстрировала одежду собственного бренда, передает NUR.KZ.

Эльза опубликовала фотографии в своем профиле в Instagram.

"Прекрасное платье для Дня святого Валентина", - подписала она снимок.

Хоск позировала в черном длинном платье с голой спиной. Манекенщица прошлась по лестнице и позировала в нескольких местах, опираясь на перила.

"Сногсшибательно", "Такая красотка", "Прелестное платье", "Это платье - просто вау", "Красота", - написали поклонники.

На официальном сайте модели говорится, что с раннего детства она увлечена модой и дизайном. В 12 лет ей подарили швейную машинку, и она начала повторять образы из модных журналов.

На портале она учит женщин, как одеваться модно и недорого.

Также Хоск имеет собственный бренд одежды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2220494-angel-victoria-s-secret-proshlas-po-lestnice-s-goloy-spinoy/