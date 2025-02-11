"Прекрасна в каждом возрасте": архивные фото 50-летней Евы Мендес восхитили Сеть

50-летняя американская актриса Ева Мендес, звезда фильма "Однажды в Мексике", разместила в Instagram-аккаунте фото, которые навеяли на нее ностальгию, передает NUR.KZ.

Ева Мендес поблагодарила фанатов за фото, которые навеяли приятные воспоминания.

"О, спасибо за это классные воспоминания. Одна из первых съемок, которая мне действительно понравилась. Лето не может наступить так быстро", - отметила она.

На фото можно увидеть юную Еву в разных образах. Актриса запечатлена на песчаном берегу с распущенными волнистыми волосами, ее пронзительный взгляд и естественная красота вызвали трепет у поклонников.

"Потрясающие фотографии. Ты действительно была прекрасна в каждом возрасте. Ваша внутренняя красота и доброта так ярко сияет", "Трудно не остановиться и не оценить красоту и обаяние этой прекрасной актрисы", "Ангел", "Режим принцессы-русалки активирован", - высказались в Сети.