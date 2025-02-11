"Словно Одри Хепберн": супруга Али Окапова изумила новой фотосессией
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Кобызистка Акерке Буркитбай, супруга отечественного певца Али Окапова, поделилась в соцсети новой оригинальной фотосессией. Подписчики оценили ее образ, передает NUR.KZ.
Для нового яркого образа Акерке надела коричневую шляпу, синий джинсовый наряд и черные сапожки на каблучке. Из аксессуаров артистка выбрала крупные золотистые клипсы.
Волосы она собрала в низкий хвост и подчеркнула зеленые глаза тенями и тушью. Атрибутом для съемок выступил большой чемодан.
Первым отреагировал на фото жены Али Окапов. Он оставил под снимками "огненные" смайлики. Она же в ответ отправила "красное сердечко".
"Красавица наша, словно Одри Хепберн!", "Стильно", "О, как круто", "Красотка", "Самая прекрасная Акерке", - оставили свои комментарии пользователи соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2219723-slovno-odri-hepbern-supruga-ali-okapova-izumila-novoy-fotosessiey/