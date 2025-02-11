Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Словно Одри Хепберн": супруга Али Окапова изумила новой фотосессией

Опубликовано:

Акерке Буркитбай
Акерке Буркитбай. Фото: instagram.com/akerkeburkitbay

Кобызистка Акерке Буркитбай, супруга отечественного певца Али Окапова, поделилась в соцсети новой оригинальной фотосессией. Подписчики оценили ее образ, передает NUR.KZ.

Для нового яркого образа Акерке надела коричневую шляпу, синий джинсовый наряд и черные сапожки на каблучке. Из аксессуаров артистка выбрала крупные золотистые клипсы.

Волосы она собрала в низкий хвост и подчеркнула зеленые глаза тенями и тушью. Атрибутом для съемок выступил большой чемодан.

Первым отреагировал на фото жены Али Окапов. Он оставил под снимками "огненные" смайлики. Она же в ответ отправила "красное сердечко".

"Красавица наша, словно Одри Хепберн!", "Стильно", "О, как круто", "Красотка", "Самая прекрасная Акерке", - оставили свои комментарии пользователи соцсети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2219723-slovno-odri-hepbern-supruga-ali-okapova-izumila-novoy-fotosessiey/