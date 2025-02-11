"Словно Одри Хепберн": супруга Али Окапова изумила новой фотосессией

Кобызистка Акерке Буркитбай, супруга отечественного певца Али Окапова, поделилась в соцсети новой оригинальной фотосессией. Подписчики оценили ее образ, передает NUR.KZ.

Для нового яркого образа Акерке надела коричневую шляпу, синий джинсовый наряд и черные сапожки на каблучке. Из аксессуаров артистка выбрала крупные золотистые клипсы.

Волосы она собрала в низкий хвост и подчеркнула зеленые глаза тенями и тушью. Атрибутом для съемок выступил большой чемодан.

Первым отреагировал на фото жены Али Окапов. Он оставил под снимками "огненные" смайлики. Она же в ответ отправила "красное сердечко".

"Красавица наша, словно Одри Хепберн!", "Стильно", "О, как круто", "Красотка", "Самая прекрасная Акерке", - оставили свои комментарии пользователи соцсети.