"Безупречная": 55-летняя Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с экстремально глубоким декольте

55-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на вечеринке, прошедшей перед церемонией вручения "Грэмми", в платье с экстремально глубоким декольте и шубе, передает NUR.KZ.

Платье из латекса с экстремально глубоким декольте, "огненная" шуба, массивные бриллиантовые украшения на шее и в ушах - Лопес блистала на вечеринке, куда была приглашена, как и другие голливудские звезды.

Вечерний образ звезда дополнила маленьким клатчем. Волосы Джей Ло были собраны назад, а завершил образ макияж с акцентом на глаза.

"Выглядит на миллион баксов", "Латиноамериканская королева", "Ошеломительно", "Никогда не видела человека более совершенного, чем ты. Безупречная", "Я продолжаю неотрывно смотреть на эти красивые фотографии!", "Шикарная", "Бронзовая богиня", - написали ей восторженные поклонники в соцсети.