Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Безупречная": 55-летняя Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с экстремально глубоким декольте

Опубликовано:

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

55-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на вечеринке, прошедшей перед церемонией вручения "Грэмми", в платье с экстремально глубоким декольте и шубе, передает NUR.KZ.

Платье из латекса с экстремально глубоким декольте, "огненная" шуба, массивные бриллиантовые украшения на шее и в ушах - Лопес блистала на вечеринке, куда была приглашена, как и другие голливудские звезды.

Вечерний образ звезда дополнила маленьким клатчем. Волосы Джей Ло были собраны назад, а завершил образ макияж с акцентом на глаза.

"Выглядит на миллион баксов", "Латиноамериканская королева", "Ошеломительно", "Никогда не видела человека более совершенного, чем ты. Безупречная", "Я продолжаю неотрывно смотреть на эти красивые фотографии!", "Шикарная", "Бронзовая богиня", - написали ей восторженные поклонники в соцсети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2217497-bezuprechnaya-55-letnyaya-dzhennifer-lopes-vyshla-v-svet-v-plate-s-ekstremalno-glubokim-dekolte/