Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема пришла на модный показ без белья

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли, которая много лет состоит в отношениях с актером Джейсоном Стэйтемом, вышла в свет в откровенном образе, передает NUR.KZ.

37-летняя манекенщица посетила показ бренда Elie Saab Haute Couture в рамках Недели моды в Париже. Фотографиями и видео с мероприятия модель поделилась на своей странице в Instagram.

Для образа Роузи выбрала белый классический костюм с брюками и пиджаком. При этом модель решила не надевать под пиджак бюстгальтер.

Пользователи соцсети засыпали девушку комплиментами.

"Ты выглядишь прекрасно", "Самая стильная женщина на свете", "Чистое совершенство", Королева всех богинь", - пишут восхищенное внешним видом модели поклонники.

Судя по странице Роузи, в Неделе моды она участвует не только как приглашенный гость. Девушка разместила ролик, на котором запечатлен ее проход по подиуму.

"Возвращаюсь на подиум для Le Naufrage. Поздравляю Ludovic de Saint Sernin с потрясающим шоу — для меня честь быть частью вашего шоу! Спасибо за приглашение", - говорится в подписи к посту.

По информации IMDb, Роузи родилась 18 апреля 1987 года в Плимуте. Англия. Ее прапрадедом был 1-й баронет Гримли, сэр Герберт Ханнингтон-Уайтли.

Роузи Хантингтон-Уайтли прославилась как модель нижнего белья Victoria's Secret. Она участвовала в пяти модных показах Victoria's Secret с 2006 по 2010 год и стала ангелом Victoria's Secret в ноябре 2009 года.

С 2010 года она состоит в отношениях с актером Джейсоном Стэйтемом.

Пара обручилась в январе 2016 года. Они воспитывают двоих детей – Джека и Изабеллу.