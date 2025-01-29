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"Символ любви": звезда "Великолепного века" пощеголяла в мини-платье с глубоким декольте

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Мерве Болугур
Мерве Болугур. Фото: instagram.com/mervebolugur

Турецкая актриса Мерве Болугур, известная по роли Нурбану-султан в сериале "Великолепный век", похвасталась стройной фигурой в мини-платье и вызвала обсуждение в Сети, передает NUR.KZ.

Мерве предстала на новых фото в черном мини-платье с акцентом на зону декольте. Наряд плотно обтянул ее стройную фигуру.

В качестве аксессуара звезда "Великолепного века" выбрала черную сумочку на цепочке, а губы накрасила помадой красного цвета, именно этот цвет актриса любит и использует чаще всего.

Легкая укладка дополнила ее образ - фанаты отметили, что 37-летняя актриса выглядит превосходно.

"Одна из редких знаменитостей, которая красива не только внешне, но и душой", "Ты как символ любви", "Черный цвет красив, а красный еще лучше", "Очень красивая", - отреагировали фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2216265-simvol-lyubvi-zvezda-velikolepnogo-veka-poshchegolyala-v-mini-plate-s-glubokim-dekolte/