"Символ любви": звезда "Великолепного века" пощеголяла в мини-платье с глубоким декольте

Турецкая актриса Мерве Болугур, известная по роли Нурбану-султан в сериале "Великолепный век", похвасталась стройной фигурой в мини-платье и вызвала обсуждение в Сети, передает NUR.KZ.

Мерве предстала на новых фото в черном мини-платье с акцентом на зону декольте. Наряд плотно обтянул ее стройную фигуру.

В качестве аксессуара звезда "Великолепного века" выбрала черную сумочку на цепочке, а губы накрасила помадой красного цвета, именно этот цвет актриса любит и использует чаще всего.

Легкая укладка дополнила ее образ - фанаты отметили, что 37-летняя актриса выглядит превосходно.

"Одна из редких знаменитостей, которая красива не только внешне, но и душой", "Ты как символ любви", "Черный цвет красив, а красный еще лучше", "Очень красивая", - отреагировали фанаты.