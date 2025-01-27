"Рыбка золотая": Айсулу Азимбаева покрасовалась на пляже Филиппин

Казахстанская актриса театра и кино Айсулу Азимбаева улетела отдыхать на остров Палаван на Филиппинах - звезда показалась в купальнике и полупрозрачном платье, передает NUR.KZ.

37-летняя кинозвезда очаровала невероятным образом на берегу океана - сначала Айсулу запечатлелась в воде в полупрозрачном золотом платье, а после пробежалась по пляжу в закрытом купальнике бирюзового оттенка.

Фотографии артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Палаван, Филиппины. Вечный океан", - подписала публикацию Азимбаева.

"Как тебе идет быть там", "Зачем так красиво, Айза! Расцеловать руки фотографу!", "Рыбка-рыбка золотая", "Русалочка", "Красивая девушка", "Шик", "Красотка", "Русалка на месте", "Вы прекрасны", "Ну какие красивые фотокарточки", "Сказочные пляжи", - отметили восхищенные поклонники в комментариях под публикацией.