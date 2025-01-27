"Афродита": Мадлен похвасталась бронзовым загаром в бикини на яхте в Таиланде
Опубликовано:
Популярная казахстанская инстадива Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, опубликовала свежие фотографии из Таиланда в Instagram, передает NUR.KZ.
Блогер, которая совсем недавно была в Дубае, теперь улетела отдыхать на Пхукет - поклонники увидели солнечные снимки с путешествия по океану на яхте.
Мадлен восхитила фолловеров подтянутой фигурой в мини-купальнике розового цвета с полупрозрачным кружевным парео в тон.
"Отличное начало года", - подписала Мамадалиева публикацию в соцсети.
Фанаты не поскупились на добрые слова в комментариях под постом.
"Красота, классно", "Роскошно", "Шикарная фигура", "Нереальная эстетика", "Ну запредельно", "Хороша", "Куколка", "Афродита", "Наша Ким Кардашьян", - написали они.
Недавно мы писали, что Мадлен покрасовалась в бикини в Дубае.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2215332-afrodita-madlen-pohvastalas-bronzovym-zagarom-v-bikini-na-yahte-v-tailande/