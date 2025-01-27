"Афродита": Мадлен похвасталась бронзовым загаром в бикини на яхте в Таиланде

Популярная казахстанская инстадива Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, опубликовала свежие фотографии из Таиланда в Instagram, передает NUR.KZ.

Блогер, которая совсем недавно была в Дубае, теперь улетела отдыхать на Пхукет - поклонники увидели солнечные снимки с путешествия по океану на яхте.

Мадлен восхитила фолловеров подтянутой фигурой в мини-купальнике розового цвета с полупрозрачным кружевным парео в тон.

"Отличное начало года", - подписала Мамадалиева публикацию в соцсети.

Фанаты не поскупились на добрые слова в комментариях под постом.

"Красота, классно", "Роскошно", "Шикарная фигура", "Нереальная эстетика", "Ну запредельно", "Хороша", "Куколка", "Афродита", "Наша Ким Кардашьян", - написали они.

Недавно мы писали, что Мадлен покрасовалась в бикини в Дубае.