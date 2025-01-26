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Звезда "Очень странных дел" порадовала поклонников снимком в бикини

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Милли Бобби Браун
Милли Бобби Браун. Фото: instagram.com/milliebobbybrown

Актриса Милли Бобби Браун похвасталась фигурой в желто-зеленом бикини - 20-летняя звезда "Очень странных дел" появилась в откровенном виде на новых снимках, передает NUR.KZ.

Британская актриса выложила серию фотографий на своей странице в Instagram.

На одном из размещенном фото 20-летняя звезда запечатлела себя на камеру, позируя на фоне моря.

На ней желто-зеленое бикини, состоящее из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с завязками и принтом в виде надписи.

"Что? Это та самая "Одиннадцать"(персонаж Браун в сериале "Очень странные дела" - прим. ред)?" "Искренне тебе завидую, ты выглядишь такой красивой", "Такая милашка", - писали фанаты.

По информации IMDb, Милли Бобби Браун родилась 19 февраля 2004 года в Испании, после ее семья вернулась в Великобританию, позже девушка перебралась в США.

Актерские таланты Милли заметили еще в детстве - на них обратили внимание голливудские агенты. Уже в 2013 году Браун получила роль юной Алисы в фэнтезийном драматическом сериале ABC "Однажды в стране чудес".

После ее карьера пошла вверх. В 2016 году она получила роль в сериале "Очень странные дела" - сериал обрел мировую популярность, сделав подростков, которые исполняли в нем главные роли, настоящими звездами.

Вместе со своими коллегами она получила премию Гильдии киноактеров.

В 2017 году она также попробовала себя в качестве модели, а в 2019 году она дебютировала в большом кино.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2214882-zvezda-ochen-strannyh-del-poradovala-poklonnikov-snimkom-v-bikini/

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