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"Как кокетливо": образ Ханны, отметившей 34-летие, вызвал восторг в Сети

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Ханна
Ханна. Фото: instagram.com/offi_hanna

Российская певица Ханна поделилась новыми фото в соцсети. Исполнительница хита "Без тебя я не могу" отметила день рождения и собрала комплименты фанатов, передает NUR.KZ.

Ханне исполнилось 34 года, по этому поводу певица написала пост в Instagram. Она поблагодарила всех за поздравления.

"Счастье, когда получается вдохновлять свое окружение, когда получается дарить эмоции своим людям, счастье, когда тебя видят такой, какой ты являешься каждый день этому миру", - заявила артистка.

Она отметила, что готова к новым свершениям и победам.

"Начинается новый этап в моей жизни - мощный, яркий, успешный и уверена очень счастливый!

Я каждый день благодарю бога и Вселенную за каждый прожитый день, за возможности, за свою семью, за любовь, которая есть во мне и со мной, за любимое дело, за своих слушателей и за каждый вздох.

Я благодарна за то, что в моей жизни есть самое главное-семья, рядом с которой даже самый маленький успех, становится настоящим прорывом!" - написала Ханна.

Публикацию она сопроводила фотографиями, на которых запечатлелась в необычном наряде - большой красный бант украсил ее грудь. Поклонники оценили ее новый образ и поздравили с днем рождения.

"Вау, как кокетливо", "Волшебница", "Спасибо за песни", "Цвети, сияй, люби, продолжай вдохновлять, пусть все ваши желания сбудутся", - написали ей в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2214783-kak-koketlivo-obraz-hanny-otmetivshey-34-letie-vyzval-vostorg-v-seti/

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