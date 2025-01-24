Мадлен похвасталась стройной фигурой и бронзовым загаром в мини-бикини

Казахстанская инстадива Мадинахон Мамадалиева, известная как Мадлен, показалась в соцсети в мини-бикини, продемонстрировав стройную фигуру, передает NUR.KZ.

Совсем недавно Мадлен вышла в свет в Дубае в элегантном платье и вызвала восторг подписчиков, которые отметили, что она выглядит великолепно и в закрытых нарядах.

Но на этот раз блогер-миллионник вновь похвасталась фигурой в мини-бикини. В сторис своего блога в Instagram Мадлен выложила фото перед походом на пляж, запечатлевшись в комнате.

"Привет, скучали?" - спросила она своих подписчиков.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

На ней было мини-бикини с цветочным принтом, которое позволило разглядеть подтянутую фигуру инстадивы и ее бронзовый и ровный загар, а глубокое декольте акцентировало внимание на ее пышной груди.

Девушка собрала волосы в тугой пучок и предпочла неброский макияж, глаза она спрятала под темными солнцезащитными очками.

Мы также писали, что Мадлен похвасталась роскошным завтраком на Мальдивах.