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"Вдохновляющая красота": блогер-миллионник исполнила детскую мечту

Опубликовано:

Анеля Кенжибекова
Анеля Кенжибекова. Фото: instagram.com/kenjebekovaa

Отечественный блогер-миллионник Анеля Кенжибекова исполнила мечту детства. Фото в образе балерины инстадива выложила в своем Instagram и вызвала умиление подписчиков, передает NUR.KZ.

"С детства мечтала стать балериной. Хоть и было дикое желание, к сожалению, на то были свои причины. И решила хоть как-то исполнить эту мечту", - призналась Анеля.

Фото блогера в образе нежной и летящей балерины оценили в соцсети. Подписчики оставили многочисленные комментарии и больше 66 тысяч "лайков" за короткое время с момента публикации.

"Как же элегантно вы выглядите. Ваша грация и нежность в каждом движении, прямо как у настоящей балерины", "Каждое фото излучает такую нежность и красоту", "На этих фото так много грации и изящества, настоящая вдохновляющая красота", - отозвались комментаторы под снимками.

Мы также писали, что Анеля Кенжибекова рассказала о предательстве и испытаниях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2214539-vdohnovlyayushchaya-krasota-bloger-millionnik-ispolnila-detskuyu-mechtu/

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