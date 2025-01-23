"Вдохновляющая красота": блогер-миллионник исполнила детскую мечту

Отечественный блогер-миллионник Анеля Кенжибекова исполнила мечту детства. Фото в образе балерины инстадива выложила в своем Instagram и вызвала умиление подписчиков, передает NUR.KZ.

"С детства мечтала стать балериной. Хоть и было дикое желание, к сожалению, на то были свои причины. И решила хоть как-то исполнить эту мечту", - призналась Анеля.

Фото блогера в образе нежной и летящей балерины оценили в соцсети. Подписчики оставили многочисленные комментарии и больше 66 тысяч "лайков" за короткое время с момента публикации.

"Как же элегантно вы выглядите. Ваша грация и нежность в каждом движении, прямо как у настоящей балерины", "Каждое фото излучает такую нежность и красоту", "На этих фото так много грации и изящества, настоящая вдохновляющая красота", - отозвались комментаторы под снимками.

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