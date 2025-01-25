52-летняя Кэмерон Диас снялась для обложки известного журнала

Актриса Кэмерон Диас стала лицом нового выпуска журнала Vogue Мексика - голливудская знаменитость снялась в платье с открытым плечом, передает NUR.KZ.

Кадры фотосессии опубликовало издание на своей странице в Instagram.

Диас позировала в черном платье со спущенным на плече платьем.

Также актриса дала интервью, в котором рассказала о своих детях - Кэмерон воспитывает сына и дочь.

В рамках фотосессии для Vogue актриса примерила на себя еще несколько образов.

"Дива", "Просто легендарная", "Кэмерон - красотка!", "Только Кэмерон может сделать такое возвращение и выглядеть великолепно", - написали фанаты под постом.

По информации IMDb, Кэмерон Диас родилась в 1972 году в Сан-Диего. Камерон ушла из дома в 16 лет и до 21 года успела пожить в Японии, ряде стран Европы, а также в Австралии и Мексике.

Вернувшись в Калифорнию в возрасте 21 года, она работала моделью, когда прошла прослушивание на большую роль в фильме "Маска" - картина стала культовой и принесла Диас мировую славу.

Камерон Диас в свое время занимала первые строчки практически во всех списках самых сексуальных актрис Голливуда и прочно утвердилась в качестве одной из самых популярных и востребованных актрис.