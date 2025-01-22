"Где мой муж?": жена Реввы "не узнала" его после смены имиджа
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50-летний актер, продюсер, комик и шоумен, бывший участник юмористического шоу Comedy Club Александр Ревва сменил имидж и удивил своих подписчиков в соцсети, передает NUR.KZ.
Ревва впервые сбрил бороду, которая была частью его имиджа. На видео он запечатлел этот момент и прокомментировал кадры фразой из фильма "Бриллиантовая рука", немного изменив ее.
"Ты зачем усы не сбрил, дурик?!" - отметил Александр, добавив хештеги "мальчик для бритья", "усатый нянь".
Артист поинтересовался мнением подписчиков, подходит ли ему новый имидж.
"Я этого не делал никогда и вот сейчас. Походим так немножко. Друзья, как вам мой новый имидж? По-моему, неплохо", - сказал он.
Одна из первых отреагировала на перевоплощение жена Реввы.
"Сюрпрайзинговая история. Мужчина, вы кто? И где мой муж?" - пошутила она.
"Тысяча чертей", "Хосе Боярский", "До Боярского был не Ленин, а Атос", "Стас Михайлов?", "Прикольно, надо привыкнуть к образу", - высказались пользователи Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2214176-gde-moy-muzh-zhena-revvy-ne-uznala-ego-posle-smeny-imidzha/