"Где мой муж?": жена Реввы "не узнала" его после смены имиджа

50-летний актер, продюсер, комик и шоумен, бывший участник юмористического шоу Comedy Club Александр Ревва сменил имидж и удивил своих подписчиков в соцсети, передает NUR.KZ.

Ревва впервые сбрил бороду, которая была частью его имиджа. На видео он запечатлел этот момент и прокомментировал кадры фразой из фильма "Бриллиантовая рука", немного изменив ее.

"Ты зачем усы не сбрил, дурик?!" - отметил Александр, добавив хештеги "мальчик для бритья", "усатый нянь".

Артист поинтересовался мнением подписчиков, подходит ли ему новый имидж.

"Я этого не делал никогда и вот сейчас. Походим так немножко. Друзья, как вам мой новый имидж? По-моему, неплохо", - сказал он.

Одна из первых отреагировала на перевоплощение жена Реввы.

"Сюрпрайзинговая история. Мужчина, вы кто? И где мой муж?" - пошутила она.

"Тысяча чертей", "Хосе Боярский", "До Боярского был не Ленин, а Атос", "Стас Михайлов?", "Прикольно, надо привыкнуть к образу", - высказались пользователи Сети.