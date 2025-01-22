Top.Mail.Ru
Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Где мой муж?": жена Реввы "не узнала" его после смены имиджа

Опубликовано:

Александр Ревва
Александр Ревва. Фото: instagram.com/arthurpirozhkov

50-летний актер, продюсер, комик и шоумен, бывший участник юмористического шоу Comedy Club Александр Ревва сменил имидж и удивил своих подписчиков в соцсети, передает NUR.KZ.

Ревва впервые сбрил бороду, которая была частью его имиджа. На видео он запечатлел этот момент и прокомментировал кадры фразой из фильма "Бриллиантовая рука", немного изменив ее.

"Ты зачем усы не сбрил, дурик?!" - отметил Александр, добавив хештеги "мальчик для бритья", "усатый нянь".

Артист поинтересовался мнением подписчиков, подходит ли ему новый имидж.

"Я этого не делал никогда и вот сейчас. Походим так немножко. Друзья, как вам мой новый имидж? По-моему, неплохо", - сказал он.

Одна из первых отреагировала на перевоплощение жена Реввы.

"Сюрпрайзинговая история. Мужчина, вы кто? И где мой муж?" - пошутила она.

"Тысяча чертей", "Хосе Боярский", "До Боярского был не Ленин, а Атос", "Стас Михайлов?", "Прикольно, надо привыкнуть к образу", - высказались пользователи Сети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2214176-gde-moy-muzh-zhena-revvy-ne-uznala-ego-posle-smeny-imidzha/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie