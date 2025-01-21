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Эзотерика

"Фигура мечты": Баян Алагузова восхитила снимком в купальнике

Опубликовано:

Баян Алагузова
Баян Алагузова. Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова гордо продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике на новой фотографии в соцсети Instagram, передает NUR.KZ.

51-летняя звезда предстала в ярко-красном слитном купальнике с белыми полосками по краю декольте и талии. Баян дополнила образ стильной шляпой с широкими полями светлого цвета и солнцезащитными очками. В качестве аксессуара — золотые часы на запястье.

Фото Алагузова сделала на фоне слона - это добавило кадру экзотичности.

"Красавица! Быть такой же подтянутой и фигуристой - это мечта всех девушек", "Шикарная женщина", "Какая же красивая", "Фигура мечты", "Когда вырасту, буду как Баян", - написали восхищенные поклонники в комментариях.

Накануне мы писали, что Баян Алагузова делилась семейным фото из архива.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2213510-figura-mechty-bayan-alaguzova-voshitila-snimkom-v-kupalnike/

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