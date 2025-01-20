"Жаным": Асель Сагатову в "летящем" платье сравнили с Мэрилин Монро

Актриса Асель Сагатова показалась в Instagram в легком воздушном образе - звезда "Бишарашек" и "Рэкетира" попозировала в эффектном светлом платье, передает NUR.KZ.

"Когда осознала, что, занимаясь любимым делом, преследуешь не успех, а счастье", - подписала Асель кадры.

На видео Сагатова танцует в белом сияющем платье, ее очаровательная улыбка привлекает взор.

"Мы все заслуживаем счастья! И я искренне вам его желаю. Каждый человек приходит в этот мир с правом быть счастливым, но не каждый способен это счастье найти, принять или сохранить. Все в наших умах!" - заключила актриса.

"Красавица и суперактриса Асель Сагатова", "Милашка", "Как Мэрилин Монро", "Как всегда, прекрасна", "Такая жаным", "Моя девочка, моя любовь", - гласят комментарии.

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