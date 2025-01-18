"Поп-королева вернулась": 66-летняя Мадонна сразила фанатов откровенной фотосессией

Американская певица Мадонна опубликовала в Instagram серию откровенных и эффектных фото, которые сразу же вызвали бурную реакцию ее фанатов, передает NUR.KZ.

На размещенных кадрах в соцсети 66-летняя поп-певица позирует на кровати.

Звезда предстала в откровенном наряде - в мини-юбке с кружевами и прозрачной кофте. Образ был дополнен лакированными сапогами с высоким голенищем, колье с крестом и макияжем с акцентом на черные стрелки.

Поклонники обратили внимание на молодежный стиль Мадонны, о чем написали в комментариях под постом.

"Совершенство", "Икона", "Каково это - быть самой красивой женщиной в мире?", "Один факт о Мадонне - она совсем не стареет и всегда хорошо выглядит", "Безупречная красота", "Молодежная поп-королева вернулась", - написали поклонники.

Мадонна - королева поп-музыки, писательница, режиссер, продюсер. По данным сайта IMDb, она родилась 16 августа 1958 года в Бей-Сити, штат Мичиган, США.

Мать знаменитости, Мадонна Луиза Фортин, происходила из рода канадских французов, работала техником на рентгене. Отец, американец итальянского происхождения Сильвио "Тони" Чикконе, был инженером-дизайнером на заводе автомобилей Chrysler.

Мадонна стала третьим ребенком и первой дочкой в семье, где впоследствии родилось еще двое сыновей и дочь.

Дебютный альбом Мадонны получил название "Madonna" и попал на прилавки музыкальных магазинов в июле 1983 года. В него вошло 8 композиций в жанре диско.

Летом 2019 года увидел свет новый студийный альбом Мадонны "Madame X", вдохновленный ее жизнью в Португалии, куда певица переехала в 2017 году.

Последний сборник танцевальных ремиксов "Finally Enough Love: 50 Number Ones" вышел летом 2022 года.